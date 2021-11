Flamengo x Corinthians: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo é válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Enquanto os flamenguistas ainda mantêm viva a esperança de título brasileiro, na segunda posição, com 60 posição, o Corinthians busca garantir vaga direta à Copa Libertadores da América 2022.

Onde assistir Flamengo x Corinthians

A partida será transmitida por Globo e Premiere.

Palpites

Prováveis escalações

Flamengo

Hugo, Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz e Renê (Filipe Luís); Thiago Maia, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael, Gabriel e Bruno Henrique. Técnico: Renato Gaúcho.

Corinthians

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Giuliano e Renato Augusto; Gabriel Pereira, Róger Guedes e Jô. Técnico: Sylvinho.

Flamengo x Corinthians

Local: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Estádio Maracanã, Rio de Janeiro Data: 17/11/2021

17/11/2021 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Transmissão: Globo e Premiere.

Globo e Premiere. Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Anderson Daronco (RS) Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Árbitro Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Rafael da Silva Alves (RS) e Árbitro Assistente 2: Michael Stanislau (RS) VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)