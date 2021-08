Flamengo x Ceará pode ocorrer na Paraíba em returno da Série A

A diretoria do Flamengo avalia a possibilidade de realizar uma partida contra o Ceará em João Pessoa, na Paraíba, no 2º turno da Série A. O pedido partiu do prefeito da cidade nordestina, Cícero Lucena, em reunião na sede da CBF na última semana.

A informação é do portal Goal. A ideia é oferecer o estádio Almeidão para uma partida com público, inicialmente prevista para a 36ª rodada em novembro. A Secretaria Municipal de João Pessoa seria a responsável por elaborar o protocolo sanitário.

Segundo a reportagem, a proposta é analisada pela gestão carioca. Vale ressaltar que as equipes se enfrentam neste domingo (21), às 16 horas, na Arena Castelão, pela 17ª rodada. Ao Diário do Nordeste, a diretoria do Ceará afirmou não ter sido procurada para tratar da possibilidade.

Retorno do público

A CBF divulgou na última sexta-feira (13) um protocolo para liberação do retorno do público aos estádios de futebol. Os jogos já tinham autorização da Conmebol para a Libertadores, mas a entidade nacional elaborou medidas para viabilizar a presença da torcida na Copa do Brasil e divisões do Brasileirão.

Dentre as diretrizes necessárias para a presença no palco esportivo estão um teste RT-PCR com resultado negativo para Covid-19 ou um comprovante de que recebeu as duas doses da vacina contra o novo coronavírus.

Vale ressaltar, no entanto, que o dossiê não permite o retorno de público. Essa é uma medida que depende das autoridades sanitárias de cada região, não sendo uma decisão unilateral da CBF.