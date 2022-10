Flamengo x Ceará pela semifinal da Copa do Brasil Sub-20: confira horário e onde assistir

O Ceará entra em campo nesta segunda-feira (31), às 15h (horário de Brasília), contra o Flamengo, no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil Sub-20. O duelo acontece no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro.

A equipe de Marcos Valadares chega à semifinal após eliminar Confiança-PB, Náutico e Cruzeiro. Entre os quatro melhores da Copa do Brasil Sub-20, o Ceará está realizando a melhor campanha de um clube cearense na competição nacional.

O duelo decisivo acontece na sexta-feira (4), às 19h (horário de Brasília), em local a definir pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Onde assistir

A partida será transmitida com exclusividade pelo SporTV.

Flamengo x Ceará | Ficha Técnica

Local: Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro

Data: 31/10/2022 (segunda-feira)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

Assistentes: Rafael Sepeda de Souza (RJ) e Diego Luiz Couto Barcelos (RJ)

