Flamengo x Bragantino pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
Flamengo e Bragantino se enfrentam neste sábado (22), pela 35ª rodada da Série A. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).
O Flamengo é o líder da Série A com 71 pontos, mas vem de derrota para o Fluminense por 2x0.
Já o Massa Bruta, é o 8º com 45 pontos e vem de vitória diante do Atlético por 2x0.
ONDE ASSISTIR
Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO:
Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo (De la Cruz) e de Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata . Técnico: Filipe Luís.
RED BULL BRAGANTINO:
Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Gustavinho e Eduardo Sasha . Técnico: Vagner Mancini.
Arbitragem
Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)