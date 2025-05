Flamengo x Botafogo-PB pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Flamengo e Botafogo-PB se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (21), pelo jogo de volta da 3ª Fase. A partida será no Maracanã, às 21h30, no Rio de Janeiro (RJ).

No jogo de ida, no Castelão, em São Luis (MA), com mando do time paraibano, o Flamengo venceu por 1 a 0. Um empate classifica o Flamengo. Se o Belo vencer por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Amazon Prime Video

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley (Varela), João Victor, Danilo, Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Gerson, Matheus Gonçalves; Michael, Cebolinha e Pedro.

Botafogo-PB

Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Wendel Lomar, Evandro; Gama, Thallyson, Guilherme Santos; Silvinho, Rodrigo Alves e Denilson.



Flamengo x Botafogo-PB | FICHA TÉCNICA

Competição: Jogo da volta da 3ª Fase da Copa do Brasil

Local: Maracanã

Data: 21/05/2025

Horário: 21h30

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Árbitro Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Árbitro Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Quarto Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)