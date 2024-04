Botafogo supera o Flamengo no Maracanã e aumenta a pressão sobre Tite

Com uma grande atuação no segundo tempo, o Botafogo venceu o clássico sobre o Flamengo, por 2 a 0, no Maracanã, neste domingo, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro.



A terceira vitória seguida fez o Botafogo chegar aos nove pontos, passando o próprio Flamengo, que perdeu a invencibilidade e estacionou nos sete pontos, caindo para o quinto lugar. Tite e os jogadores rubro-negros deixaram o campo sob vaias. O treinador vê a pressão aumentar ainda mais. Ele já vinha sendo criticado pelas escolhas nos jogos contra Palmeiras (0 a 0) e Bolívar-BOL (1 a 2).

Como foi o jogo



A ideia de jogo dos dois times foi bem clara desde o início. O Flamengo controlou a posse de bola, mas esbarrou na forte marcação do Botafogo, que apostava no contra-ataque. Sobrou disposição, mas faltou criatividade.



O primeiro tempo no Maracanã terminou sem nenhuma grande defesa de Rossi e John. O Flamengo chegou a assustar em finalização colocada de Luiz Araújo, que saiu pela linha de fundo. Mas foi só.



A mudança de postura do Botafogo no segundo tempo surtiu efeito logo aos 7 minutos. Em jogada ensaiada, Savarino cobrou escanteio na entrada da área e Luiz Henrique bateu de primeira, no cantinho de Rossi. Na comemoração, o atacante colocou a máscara do Pantera Negra.