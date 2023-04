Botafogo vence Flamengo em clássico no Maracanã e lidera o Brasileirão da Série A

Botafogo e Flamengo deram um verdadeiro espetáculo para os mais de 53 mil torcedores presentes no Maracanã na tarde deste domingo. O time alvinegro superou a pressão adversária, com um homem a menos, para continuar com 100% de aproveitamento no Brasileirão e assumir a liderança, ao vencer o clássico diante de seu rival por 3 a 2, pela terceira rodada.

Liderança do Bota

O Botafogo confirmou o bom momento com o técnico Luís Castro. O time alvinegro vem de 12 jogos de invencibilidade na temporada, sendo sete vitórias consecutivas.



Na tabela de classificação, o Botafogo é o único time com nove pontos. Já o Flamengo ficou estacionado com três, ainda longe de brigar pelas primeiras colocações do campeonato.



Os gols

Em um dos poucos bons momentos ofensivos do Botafogo durante os 45 minutos iniciais, a árbitra marcou pênalti de Wesley em Victor Sá. Aos 29, Tiquinho Soares cobrou com categoria e mandou para o gol.

Mesmo com um jogador a menos - Rafael foi expulso aos 4 minutos do 2º tempo - o Botafogo fez o segundo, com Danilo Barbosa, de cabeça.

O Flamengo já tinha a posse de bola no 11 contra 11 e com um jogador mais, pressionou e diminuiu, aos 12 minutos, com Fabrício Bruno cruzando para Léo Pereira diminuir.

Mas o bom momento do Flamengo na partida não durou muito. Após segurar a pressão, o Botafogo fez o terceiro, aos 25 minutos: Tchê Tchê avançou pela direita e deu para Tiquinho Soares fazer o seu segundo gol na partida.



O Flamengo diminuiu aos 40 minutos: Everton Ribeiro cobrou escanteio na cabeça de Léo Pereira, que fez mais um.



O Flamengo ainda aproveitou os 11 minutos de acréscimos para criar inúmeras chances, mas Lucas Perri confirmou a vitória alvinegra.