Flamengo x Bahia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, Flamengo enfrenta o Bahia nesta quinta-feira (11), às 19h (horário de Brasília), pela 31ª rodada da Série A. A partida será realizada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os flamenguistas ocupam a 3ª colocação na tabela de classificação, com 54 pontos em 29 partidas. A caçada ao líder Atlético Mineiro, com 65 pontos, tem sido difícil diante de oscilações do Flamengo na reta final da competição. Nas últimas cinco rodadas, por exemplo, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Já o Bahia está no grupo dos clubes ameaçados pelo rebaixamento. Ocupa atualmente a 15ª posição na tabela, com 36 pontos. Com o comando de Guto Ferreira, os baianos conseguiram estancar as derrotas e vem de vitória sobre o São Paulo, na rodada do fim de semana.

Flamengo x Bahia

Onde assistir

O jogo será transmitido pela emissora Premiere.

Palpites para o jogo

inter@

Prováveis escalações

Flamengo

Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz (Léo Pereira) e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira e Vitinho; Michael, Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Renato Gaúcho.

Bahia

Danilo Fernandes; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Raniele, Daniel e Lucas Mugni; Raí, Juninho Capixaba e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira.

Flamengo x Bahia

Estádio: Estadio Jornalista Mário Filho, em Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Estadio Jornalista Mário Filho, em Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Horário: 19:00h (de Brasília), quinta-feira, 11 de novembro

19:00h (de Brasília), quinta-feira, 11 de novembro Árbitro: André Luiz de Freitas (GO)

André Luiz de Freitas (GO) Assistentes: Cristhian Passos (GO) e Hugo Savio (GO)

Cristhian Passos (GO) e Hugo Savio (GO) Quarto árbitro: Paulo Renato Moreira (RJ)

Paulo Renato Moreira (RJ) VAR: Elmo Alves Resende (GO)

Elmo Alves Resende (GO) Auxiliar VAR: Cleriston Clay (SE)