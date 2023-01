Flamengo x Audax: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Audax entram em campo nesta quinta-feira (12), às 21h30 de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar, de maneira antecipada, a quinta rodada do Cariocão 2023, a primeira divisão do Campeonato Carioca.

O Flamengo é o atual vice-campeão do Campeonato Carioca, tendo perdido o título da edição de 2022 do torneio para o Fluminense na grande final. Este será o primeiro jogo oficial do Mengão em 2023. O Rubro-Negro deve levar a campo, porém, não o seu time principal, mas jovens do time sub-20. O Audax também faz sua estreia em 2023.

Entre as novidades do elenco do Flamengo para 2023 estão o treinador Vitor Pereira e o volante Gerson. Já em relação às saídas, deixaram a Gávea o treinador Dorival Júnior, o lateral-direito Rodinei, o goleiro Diego Alves, o meia-atacante Diego e o atacante Vitor Gabriel.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Band.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Ramon; Igor Jesus e Victor Hugo; Matheus França, Thiaguinho, Werton e Mateusão. Técnico: Mário Jorge.

Audax: aguardando informações.

FLAMENGO X AUDAX | FICHA TÉCNICA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 12/01/2023 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)