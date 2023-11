Atlético-MG derrota Flamengo, ultrapassa rival e continua na briga pelo título do Brasileirão

Com grande atuação no Maracanã e nó tático de Felipão sobre Tite, o Atlético-MG entrou de vez na briga pelo título do Brasileirão ao derrotar o Flamengo por 3 a 0, nesta quarta-feira, pela 36ª rodada. O resultado frustra o planos do time rubro-negro, que buscava pressionar o Palmeiras pela liderança.



Próximos jogos

O Atlético-MG volta a campo no sábado, às 21h, para enfrentar o São Paulo, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No domingo, às 16h, o Flamengo recebe o Cuiabá, no Maracanã.

Como foi o jogo

A vitória, a terceira consecutiva na competição, fez o Atlético-MG ultrapassar o Flamengo na tabela de classificação. Ambos têm 63 anos, mas o time mineiro leva a melhor nos critérios de desempate, no saldo de gols: 22 a 14.



Jogando em casa e com o apoio dos torcedores, o Flamengo começou pressionando e quase marcou logo de cara com Bruno Henrique. O Atlético suportou as ofensivas do adversário e respondeu na mesma moeda. Aos sete minutos, Igor Gomes deixou com Hulk, que deu assistência espetacular para Paulinho. O atacante invadiu a área e tocou na saída de Rossi para fazer 1 a 0.



Atrás do placar, o Flamengo foi para o ataque de forma desordenada, mas quase marcou com Léo Pereira, que recebeu de Éverton Cebolinha e obrigou Everson a fazer grande defesa. Com o resultado na mão, o Atlético recuou e diminuiu os espaços da equipe rubro-negra, principalmente nas laterais.