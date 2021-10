Flamengo x Atletico-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Um jogo fundamental na briga pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Flamengo e Atlético-MG entram em campo neste sábado (30), às 19h (horário de Brasília), pela 29ª rodada da competição. O jogo será realizado no Estádio Maracanã, com força máxima dos dois times.

Os flamenguistas ainda se recuperam da eliminação na semifinal da Copa do Brasil, na última quarta-feira (27), contra o Athletico-PR. No Brasileirão, o Flamengo perdeu jogos importantes e se distanciou da briga pelo título, mas ainda mantém a esperança acesa. Atualmente, está na 5ª colocação, com 46 pontos em 25 jogos.

Enquanto isso, líder isolado, o Galo tem 59 pontos somados em 27 jogos e também segue vivo na Copa do Brasil. Fará a final da competição contra o Athletico, algoz do Flamengo. No primeiro turno, no dia 7 de julho, melhor para os mineiros sobre os cariocas, com vitória de 2 a 1. É uma nova chance para o Rubro-Negro mostrar que ainda quer entrar na briga pelo título, enquanto o Atlético-MG espera disparar ainda mais na ponta.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora Premiere.

Palpites para Flamengo x Atlético-MG

Escalação

Flamengo

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz (Léo Pereira) e Filipe Luis; Willian Arão, Andreas Pereira, Thiago Maia e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Renato Gaúcho.

Atlético-MG

Everson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Nacho Fernández e Zaracho; Hulk e Keno. Técnico: Cuca.

Flamengo x Atletico-MG

Estádio: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Horário: 19h (de Brasília), sábado, 30 de outubro

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel (RJ)

VAR: Daniel Nobre (RS)

Auxiliar VAR: André da Silva (RS)