Flamengo x Atlético-MG ao vivo: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Um clássico que vai agitar milhões. Flamengo e Atlético-MG se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (13), às 21h30min, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

O jogo de ida, no Mineirão, terminou com vitória do Galo por 2 a 1. Com isso, o time mineiro tem a vantagem de jogar pelo empate. O Rubro-Negro tem que vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis e dois ou mais para avançar no tempo regulamentar.

Palpites

inter@

ONDE ASSISTIR À GOIÁS X ATLÉTICO-GO

O jogo será transmitido ao vivo pela TV Verdes Mares e pelo SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol. Técnico: Dorival Jr

Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Otávio e Nacho Fernández; Zaracho, Ademir (Vargas) e Hulk. Técnico: Turco Mohamed

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 13 de julho de 2022, quarta-feira

Horário: 21h30min (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Árbitro Assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO)

Árbitro Assistente 2: Bruno Boschilia (FIFA/PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil