Flamengo x Atlético-GO: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Flamengo entra em campo nesta sábado (30), às 20h30 (de Brasília), contra o Atlético-GO pelo Brasileirão. A partida será no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ.

Na classificação, no início da 20ª rodada, o Flamengo é o 6º, com 30. O Atlético-GO é o 17º, com 18.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere.

Palpites

inter@

Escalações

Flamengo : Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Lázaro e Marinho. Técnico: Dorival Júnior.

: Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Lázaro e Marinho. Técnico: Dorival Júnior. Atlético-GO: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Edson Felipe e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho; Wellington Rato, Ricardinho e João Peglow. Técnico: Jorginho.

Ficha técnica | Flamengo x Atlético-GO

Competição: Série A de 2022 | 20ª rodada

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ.

Horário: 20h30 (de Brasília), sábado, 30 de julho.

Transmissão: Premiere.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil