Flamengo x Atlético-GO: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Flamengo entra em campo nesta sexta-feira (05), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Atlético-GO, em duelo atrasado da 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Na 3ª colocação, com 50 pontos, o Flamengo busca retomar a vice-liderança do Brasileirão e seguir vivo na briga pelo tricampeonato da competição. Em caso de vitória, o Rubro-Negro chega aos 53 pontos e ficaria a nove do líder Atlético-MG, restando ainda uma partida atrasada a ser cumprida pelo time carioca.

Em contrapartida, o Atlético-GO busca se aproximar do G6 da Série A e se distanciar da zona de rebaixamento. Com 37 pontos, a equipe figura na 11ª colocação, podendo chegar a 8ª posição, caso vença o Flamengo nesta sexta-feira.

Palpite para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações

Flamengo

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Renato Gaúcho.

Atlético-GO

Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willan Maranhão, Gabriel Baralhas e João Paulo; André Luís e Janderson. Técnico: Eduardo Souza.

Ficha técnica

Flamengo x Atlético-GO - 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 05/11/2021 (sexta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Rafael Trombeta (PR)

Transmissão: Premiere