Flamengo x Athletico-PR: veja onde assistir, palpites e escalações

Flamengo e Athletico-PR voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (27), pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil 2021. A partida será realizada às 21h30, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. No primeiro confronto, 2 a 2 na Arena da Baixada, com gol de empate dos flamenguistas nos acréscimos.

O clube que avançar para a final da competição nacional já garantirá a premiação de R$ 23 milhões, destinada ao vice-campeão. Na outra semifinal, Fortaleza e Atlético-MG medem forças, mas a tarefa do tricolor cearense é difícil, precisando reverter uma goleada de 4 a 0 na primeira partida.

Palpites para Flamengo x Athletico-PR

Como chegam

Depois de um empate difícil no primeiro confronto, mais um jogo complicado é esperado nesta quarta, com os dois times indo a campo com propostas ofensivas e de marcação alta. O Flamengo precisou se esforçar muito no final do primeiro embate para arrancar um empate dos paranaenses.

No Ninho do Urubu, o discurso é de concentração máxima. Tanto que, nesta quarta, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, decidiu cancelar uma entrevista à imprensa de Marcos Braz, vice-presidente, onde trataria dos últimos resultados do clube e falaria sobre a lesão do atacante Pedro. Enquanto isso, a dupla de ataque Bruno Henrique e Gabriel Barbosa estará à disposição do técnico Renato Gaúcho.

Já o Atlhetico terá o retorno do volante Christian para o jogo, depois de cumprir suspensão. Richard também volta. Eles ficam disponíveis para o técnico Alberto Valentim que, no entanto, não poderá contar com Bissoli. Com isso, Renato Kayzer deve assumir a posição.

Prováveis escalações

Flamengo

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Leo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Vitinho e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Renato Gaúcho

Athletico-PR

Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini (Richard) e Abner; Terans, Nikão e Renato Kayzer. Técnico: Alberto Valentim

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Copa do Brasil - Segundo jogo da semifinal

Copa do Brasil - Segundo jogo da semifinal Data: 27 de outubro de 2021

27 de outubro de 2021 Hora: 21h30

21h30 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Transmissão: Globo (exceto CE e MG), Premiere, SporTV, Rádio Verdes Mares e Tempo Real no Diário do Nordeste

Globo (exceto CE e MG), Premiere, SporTV, Rádio Verdes Mares e Tempo Real no Diário do Nordeste Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

Fabricio Vilarinho (GO) e Bruno Raphael Pires (GO) VAR:Leone Carvalho (GO)