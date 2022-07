Flamengo x Athletico-PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Athletico se enfrentam nesta quarta-feira (27) em jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

O Rubro-Negro carioca eliminou o Atlético-MG nas oitavas e vai contar novamente com o apoio da torcida para vencer o time comandado por Felipão.

Após ser derrotado pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Furacão deve chegar com time misto para o duelo. A equipe estreou na Copa do Brasil já na terceira fase por ser o atual campeão da Sul-Americana. O time eliminou Tocantinópolis e Bahia no torneio.

ONDE ASSISTIR

Globo e SporTV

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

Athletico-PR: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernández; Khellven, Hugo Moura, Erick e Abner; David Terans, Canobbio e Cuello. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Athletico-PR

Data e hora: 27/07, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

