Flamengo x América-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Flamengo entra em campo neste sábado (25), às 19h (horário de Brasília), contra o América-MG, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Onde assistir

A partida será transmitida no Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Flamengo: Santos, Rodinei, Léo Pereira, Gustavo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Andreas e João Gomes; Arrascaeta, Gabriel e Pedro.. Técnico: Dorival Júnior.

América-MG: Jailson (Airton); Cáceres, Conti, Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Everaldo, Felipe Azevedo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

Ficha técnica | Flamengo x América-MG

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: 25/06/2022 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (FIFA-SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Árbitro de Vídeo (VAR): Wagner Reway (PB)