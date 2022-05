Flamengo x Altos/PI: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (11), às 19h30, contra o Altos/PI, no duelo da volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto acontece no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Na partida da ida, em Teresina(PI), vitória do Fla por 2 a 1 no estádio Albertão. Ou seja, o time carioca pode empatar e garantir vaga na 4ª fase. Em caso de vitória do time piauiense por um gol de diferença, a classificação será decidida nas penalidades.

Onde assistir

A partida será transmitida pela Amazon Prime.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações Flamengo: Hugo, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Andreas Pereira, Diego Ribas, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa. Altos-PI: Marcelo, Julio Ferrari, Lucas do Carmo, Fabio, Dieyson, Marconi Ribeiro Souza, Sousa Tibiri, Elielton, Diego Viana, Manoel Ribero e Betinho. Técnico: Francisco Diá.

Ficha técnica | Flamengo x Altos/PI

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Data: 11/05/2022 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Douglas Marques das Flores SP

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA) SP

Assistente 2: Evandro de Melo Lima SP