Flamengo x ABC: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Copa do Brasil segue com as disputas das oitavas de final nesta quinta-feira (29) com a partida entre Flamengo e ABC-RN. A partida ocorre às 20 horas (de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O confronto é o primeiro entre as duas equipes no processo eliminatório. O jogo da volta será no dia 5 de agosto, quinta-feira da semana que vem, às 21h30min, em Natal-RN.

O time com melhor placar agregado ao término dos jogos avança às quartas. Em caso de igualdade, o regulamento prevê a disputa de pênaltis.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV, além do Premiere.

ESCALAÇÃO

Flamengo

A provável escalação do Flamengo é: Diego Alves, Isla, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Renê; Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Técnico: Renato Gaúcho

ABC

A provável escalação do ABC é: Welligton, Netinho, Donato, Alisson Cassiano e Bruno Souza; Vinicius Paulista, Valderrama, Marcos Antônio e Wesley Pimbinha; Claudinho e Gustavo Henrique.

Técnico: Moacir Júnior

FLAMENGO X ABC: HORÁRIO E LOCAL

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira (29)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)