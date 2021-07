Flamengo vira sobre a Chapecoense no Maracanã e espanta crise

O Flamengo interrompeu a série de duas derrotas seguidas ao vencer neste domingo (11) a Chapecoense por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Os gols da virada rubro-negra no Maracanã foram marcados por Arrascaeta e Michael. Perotti abriu a contagem para os visitantes.

Os donos da casa buscaram a vitória e foram premiados pela luta. Ante a postura defensiva do rival, o Rubro-negro precisou de muita paciência para furar o bloqueio.

O Flamengo teve a bola na maior parte do tempo, mas viu um muro verde postado adiante. Com o meio congestionado, a equipe encontrou dificuldades e circulou a bola, porém sem muita objetividade.

O time encontrou dificuldades no último passe e no arremate, além de ter parado no goleiro João Paulo. Na base da luta, a equipe arrancou a vitória.

Já a Chapecoense, com nenhuma vitória no Brasileirão, jogou para se defender e tentar explorar uma bola comprida nas costas da zaga. A equipe de Jair Ventura dificultou o trabalho do Flamengo, perdeu uma chance incrível com Fabinho e contou com uma falha de Diego Alves para abrir a contagem.

Após a volta da Copa América, o meia Everton Ribeiro reapareceu no Flamengo. Sua presença já melhorou o lado direito da equipe. Com alguns bons passes e triangulações, teve boa participação.

Depois de um primeiro tempo sem gols, as duas equipes voltaram à segunda com vontade de balançar as redes. Aos 21 minutos da etapa final, Busanello cobrou falta rasteiro, Diego Alves falhou, e Perotti só completou para o gol. Aos 32, Arrascaeta bateu e empatou. Aos 35 minutos, Michael driblou o zagueiro, o goleiro e virou.

Olho do chefe

Novo técnico do Flamengo, Renato Gaúcho acompanhou o jogo no Maracanã. Antes de a bola rolar, ele esteve no vestiário para um primeiro contato com seus novos comandados. Ele viu o jogo ao lado do presidente Rodolfo Landim, do vice de futebol Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel.

Na próxima quarta (14), o Flamengo volta as atenções para a Libertadores e encara o Defensa y Justicia, às 21h30, no Estádio Norberto Tomaghello. Os catarinenses encaram no domingo (18) o Cuiabá, 11h, na Arena Condá.

Flamengo

Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia (Vitinho), Everton Ribeiro e Arrascaeta (Piris da Motta); Muniz (Michael) e Pedro. Técnico: Maurício Souza.

Chapecoense

João Paulo; Matheus Ribeiro, Ignácio, Felipe Santana Derlan e Busanello; Anderson Leite, Lima e Anselmo Ramon (Perotti); Fabinho (Kaio Nunes) e Fernandinho (Foguinho). Técnico: Jair Ventura.

Ficha Técnica

Flamego 2x1 Chapecoense

Campeonato: 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 11 de julho de 2021

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 18h15 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Arrascaeta, Léo Pereira, Vitinho (FLA);Busanello, Fernandinho, Anselmo Ramon (CHA)

Gols: Perotti, da Chapecoense, aos 21 minutos do segundo tempo; Arrascaeta, do Flamengo, aos 32 minutos do segundo tempo; e Michael, do Flamengo, aos 35 minutos do segundo tempo.

