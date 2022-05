Flamengo vira contra Altos-PI e larga na frente na Copa do Brasil

No confronto entre o poderoso Flamengo diante do modesto Altos-PI, da Série C, a lógica prevaleceu em Teresina: vitória por 2 a 1 pela 3ª fase da Copa do Brasil. Apesar disso, o time carioca saiu atrás do placar. Os donos da casa marcaram com Manoel, e o Rubro-Negro com Pedro e João Gomes, ambos na etapa final. O jogo de volta ocorre no dia 11 de maio, no Maracanã.

O jogo

O Flamengou entrou em campo com um time misto encorajou o Altos a entrar na partida. No 1º tempo, os donos da casa até assustaram o goleiro Santos. Em tabela, Manoel chutou de longe e carimbou o travessão rubro-negro.

O retorno para a etapa final contou com um Flamengo mais ligado. Pedro e Marinho perderam duas boas chances antes dos 10 minutos. Mas o time carioca acabou punido após um lance confuso na área. A bola ficou pingando na área, Bruno Henrique tentou afastar de cabeça e deu uma assistência na medida para o centroavante Manoel aplicar uma bicicleta aos 16 minutos: 1x0.

A beleza do lance provocou uma euforia no estádio. Os torcedores, porém, tiveram pouco tempo para festejar o gol da equipe piauiense. Bruno Henrique roubou uma bola no ataque, invadiu a área e só rolou para Pedro empatar a partida aos 19: 1x1.

O 1 a 1 deixou o jogo mais corrido e o Flamengo tomou as rédeas do confronto. Com maior volume, a virada teve como origem a bola parada. David Luiz bateu falta de longe, Marcelo espalmou, a bola bateu na trave e correu a linha do gol. O zagueiro hesitou em afastar o perigo e permitiu a chegada de João Gomes que conseguiu fazer 2 a 1 aos 33.