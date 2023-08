Flamengo vende Matheus França para o Crystal Palace; veja detalhes

Na manhã deste sábado (5), através das suas redes sociais, o Flamengo confirmou a venda de Matheus França, uma das joias do futebol brasileiro. França chega ao Crystal Palace por 20 milhões de euros fixos, mais bonificações. O clube da Premier League anunciou a nova contratação através de um vídeo, onde o jogador aparece em meio a uma bateria de escola de samba, trazendo um pouco da cultura brasileira no anúncio do novo atleta.

Veja o vídeo:

Valores

Com venda concluída no domingo passado (30), o clube inglês vai desembolsar mais de 20 milhões de euros. Sendo 20 milhões fixos, (R$104 milhões) de forma parcelada, e outros 5 milhões de euros (R$26 milhões) por bonificações. Em uma venda futura, o clube carioca ainda tem direito a 20% da mais valia. No contrato, ainda consta a obrigação de um pagamento de R$5 milhões de euros, caso Matheus França seja Bola de Ouro futuramente.

O meia atacante se despede do Flamengo, onde participou de 53 partidas e marcou nove gols.