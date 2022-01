Flamengo vence o Floresta por 4 a 0 e garante classificação antecipada na Copinha

O Flamengo se classificou para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior antecipadamente após vencer, na noite deste sábado (8), o Floresta, do Ceará, por 4 a 0. A partida aconteceu na Arena Barueri.

Os gols do time rubro-negro foram marcados por Ryan Luka, André, Werton e Pedro Arthur. Com mais esse resultado positivo, o Flamengo chega aos seis pontos e é líder do Grupo 29 com o mesmo número de pontos do Oeste, que está em segundo por conta do saldo de gols. Sem marcar nenhum ponto em duas rodadas, o Floresta é o terceiro.

Na próxima partida o Flamengo terá pela frente o Oeste. O jogo será na próxima terça-feira, pela última rodada do Grupo 29 da Copinha, valendo a liderança. A partida acontece às 21h45, na Arena Barueri. Também no mesmo dia e no mesmo estádio, mas às 19h30, o Floresta enfrentará o Forte Rio Bananal.

Os gols

Aos 12 minutos do primeiro tempo, o Flamengo abriu o placar com Ryan Luka. Dez minutos depois, André aumentou após passe de Matheus França.

Aos três minutos do segundo tempo, Werton chutou para as redes após rebote do goleiro Cauã e fez o terceiro. No fim do jogo, aos 38 minutos, em um contra-ataque, Mateusão tocou para Pedro Arthur, que chutou de fora da área e marcou o quarto, fechando a goleada.

