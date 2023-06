Flamengo: veja desfalques e possíveis retornos para duelo contra o Fortaleza no Brasileirão

O Flamengo garantiu vaga nas oitavas da Libertadores após golear o Aucas e agora se prepara para encarar o Fortaleza. O time carioca deve ter pelo menos três ausências e dois retornos no duelo contra o Leão do Pici, neste sábado (1), em jogo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro não tem nenhum jogador suspenso por cartão.

TREINARAM

O zagueiro Rodrigo Caio apresentou uma inflamação no tendão do bíceps femoral direito e não jogou contra o Aucas. No entanto, o atleta já voltou a treinar.

Com desconforto na coxa direita, Pablo também não atuou no duelo da Libertadores mas retomou os treinamentos e pode ser uma opção para o jogo contra o Tricolor.

DÚVIDA

Matheus França, que teve problema no púbis, ainda é dúvida para o duelo. O meia segue em trabalho de transição e pode aparecer como alternativa para o técnico Jorge Sampaoli.

DE FORA

Com entorse no tornozelo direito, Vidal segue como desfalque da equipe, assim como o lateral Matheuzinho, que se recupera de cirurgia após fratura na tíbia da perna esquerda.

Flamengo e Fortaleza se enfrentam neste sábado (1), a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã. A equipe carioca está em terceiro na tabela, com 22 pontos. Já o Tricolor do Pici é o oitavo, com 20 somados. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.