Flamengo terá força máxima contra Corinthians na Libertadores e defende tabu de 7 anos em casa

O Flamengo enfrenta o Corinthians pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores de 2022 nesta terça-feira (9), no Maracanã. No duelo de ida, o time carioca venceu por 2 a 0, em Itaquera, e tenta garantir a vaga às semifinais e a premiação de US$ 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,3 mi).

Em campo, o técnico Dorival Júnior conta com força máxima no Rubro-Negro. Pelo regulamento, em caso de igualdade no placar, a decisão da vaga será com cobranças de pênalti. Novos reforços do Flamengo, o volante chileno Erick Pulgar e o lateral-direito uruguaio Varela não foram relacionados.

A provável escalação do Flamengo é: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabriel e Pedro.

Tabu positivo

O Flamengo defende um tabu de sete anos contra o Corinthians no Rio de Janeiro ou no Maracanã. Desde 2015, o time carioca não vence o adversário. Na ocasião, o Timão ganhou por 3 a 0, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Caso o placar se repita, a equipe de Vítor Pereira estará classificada às semifinais da Libertadores, o que não ocorre desde 2012, ano em que o time conquistou seu único título da competição. Desde então, foram oito confrontos entre Corinthians e Flamengo no Rio de Janeiro - sete no Maracanã e um no Estádio Luso Brasileiro - com ampla vantagem dos cariocas: seis vitórias e dois empates, com 14 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Retrospecto recente de Corinthians x Flamengo no Rio de Janeiro:

17/11/2021 - Flamengo 1 x 0 Corinthians - Campeonato Brasileiro

14/02/2021 - Flamengo 2 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro

03/11/2019 - Flamengo 4 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro

04/06/2019 - Flamengo 1 x 0 Corinthians - Copa do Brasil

12/09/2018 - Flamengo 0 x 0 Corinthians - Copa do Brasil

03/06/2018 - Flamengo 1 x 0 Corinthians - Campeonato Brasileiro

19/11/2017 - Flamengo 3 x 0 Corinthians - Campeonato Brasileiro

23/10/2016 - Flamengo 2 x 2 Corinthians - Campeonato Brasileiro

12/07/2015 - Flamengo 0 x 3 Corinthians - Campeonato Brasileiro

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil