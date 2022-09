Flamengo terá dois desfalques contra Ceará; Arrascaeta é dúvida

O Flamengo é o adversário do Ceará pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em duelo neste domingo (4), às 11 horas no Maracanã. E o Rubro-Negro terá 2 desfalques e uma dúvida para o confronto.

Rodrigo Caio (se recupera de um problema no joelho) e Bruno Henrique (fez cirurgia e só volta em no ano que vem), serão os desfalques.

Dúvidas

As dúvidas são Arrascaeta e Marinho. O meio-campista uruguaio não participou do treinamento desta sexta-feira (2) por um incômodo no pé direito, sofrida após uma dividida na vitória do Flamengo contra o Vélez, pela semifinal da Libertadores. Além da dividida, Arrascaeta alegou câimbras na panturrilha. Já Marinho, treinou na sexta-feira, após se recuperar de uma febre.



Provável escalação

Assim, o Flamengo deve jogar com o Ceará com: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Diego Ribas, Victor Hugo e Vidal; Cebolinha, Marinho e Gabigol. Técnico: Dorival Júnior.

Na Tabela

O Flamengo vem de vitória sobre o Botafogo por 1 a 0 no Nilton Santos pela rodada anterior da Série A, e está na 2ª colocação, com 43 pontos, 7 do líder Palmeiras.

