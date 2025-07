Flamengo tem negociações avançadas para contratar Samuel Lino, do Atlético de Madrid, diz jornalista

O Flamengo tem negociações bem encaminhadas para acertar a contratação do ala-atacante Samuel Lino, do Atlético de Madrid. O atleta, de 25 anos, também atraiu interesse de times da Premier League e do Napoli, da Itália. A informação é do jornalista Matteo Moretto.

Ainda de acordo com o jornalista, a negociação deve ser fechada em torno de 25 milhões de euros (R$ 162,55 milhões). Faltam apenas detalhes para que a transferência seja sacramentada. Se confirmado, será o segundo reforço do Flamengo vindo do Atlético de Madrid. Recentemente, o clube anunciou o espanhol Saúl Ñíguez, que atuou com o treinador Filipe Luís no time colchonero.

No Brasil, Samuel passou pela base do próprio Flamengo e fez sua estreia pelo profissional no São Bernardo-SP. Depois disso, o atacante rumou à Europa para atuar pelo Gil Vicente. No futebol português, o ponta se destacou e chamou a atenção do Valencia, da Espanha, no qual atuou até chegar ao Atlético de Madrid.