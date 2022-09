Flamengo tem histórico negativo em disputas de título no Maracanã; veja retrospecto

O sorteio da decisão da Copa do Brasil colocou o confronto de volta, entre Corinthians e Flamengo, para o estádio Maracanã, no dia 19 de outubro. O restrospecto do rubro-negro dentro de casa é de cinco triunfos e seis decepções ao longo de 11 disputas de título.

O levantamento coloca no páreo sete competições diferentes, entre nacionais e internacionais realizadas pelo Flamengo no estádio. Das últimas quatro decisões no Maracanã, o Mengo foi campeão duas vezes e vice nas outras duas oportunidades.

VEJA RETROSPECTO

TAÇA BRASIL 1964 (Vice-campeão)

Santos 4 x 1 Flamengo

Flamengo 0 x 0 Santos

CAMPEONATO BRASILEIRO 1980 (Campeão)

Atlético-MG 1 x 0 Flamengo

Flamengo 3 x 2 Atlético-MG

CAMPEONATO BRASILEIRO 1983 (Campeão)

Santos 2 x 1 Flamengo

Flamengo 3 x 0 Santos

CAMPEONATO BRASILEIRO 1987 (Campeão)

Internacional 1 x 1 Flamengo

Flamengo 1 x 0 internacional

CAMPEONATO BRASILEIRO 1997 (Vice-campeão)

Santos 2 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 2 Santos

COPA DO BRASIL 1997 (Vice-campeão)

Grêmio 0 x 0 Flamengo

Flamengo 2 x 2 Grêmio

COPA DO BRASIL 2004 (Vice-campeão)

Santo André-SP 2 x 2 Flamengo

Flamengo 0 x 2 Santo André-SP

COPA DO BRASIL 2013 (Campeão)

Athletico-PR 1 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 0 Athletico-PR

SUPER COPA DOS CAMPEÕES DA LIBERTADORES 1995 (Vice-campeão)

Independiente-ARG 2 x 0 Flamengo

Flamengo 1 x 0 Independiente-ARG

COPA SUL-AMERICANA 2017 (Vice-campeão)

Independente-ARG 2 x 1 Flamengo

Flamengo 1 x 1 Independente-ARG

RECOPA SUL-AMERICANA 2020 (Campeão)

Flamengo 3 x 0 Independiente del Valle

AGENDA DA DECISÃO

A torcida do Flamengo foi quem teve o privilégio de acompanhar a equipe na grande final da Copa do Brasil, dia 19 de setembro. Antes disso, tem o jogo de ida na Neo Química Arena, casa do Corinthians, no dia 12.

