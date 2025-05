Flamengo tem dois desfalques e dois retornos contra o Fortaleza; Veja provável escalação

O Flamengo é o adversário do Fortaleza no domingo (1º), às 18h30, no Maracanã, pela 11ª rodada da Série A.

Para o confronto com o Leão, o técnico Filipe Luis terá dois desfalques certos, todos por lesão no joelho: Desfalques: o atacante Plata e o meia De la Cruz (joelho direito).

Em contrapartida, outros dois retornam: o volante Erick Pulgar e o lateral Viña. Ambos se recuperaram de lesão e treinaram nesta sexta-feira (30).

Provável escalação

O Flamengo deve atuar com: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Allan), Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha (Michael) e Bruno Henrique (Pedro).

Momento do Fla

O Flamengo vem de grande vitória na Série A, ao bater o Palmeiras por 2x0 no Allianz Parque na rodada anterior, reduzindo a diferença para o time paulista para apenas um ponto. O Fla é o vice-líder da Série A com 21.

Pela Libertadores, no meio de semana, venceu o Deportivo Táchira por 1x0 no Maracanã e se classificou no sufoco, na 2ª colocação.