Flamengo supera Universidad Católica e vai às oitavas da Libertadores

O Flamengo retornou ao Maracanã na noite desta terça-feira (17) após sete jogos disputados longe do estádio. A vitória por 3 a 0 sobre a Universidad Católica garantiu ao time classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores.

Gols

O Rubro-negro iniciou o confronto em busca do ataque. A primeira bola na rede saiu logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta cruzou e William Arão mandou para as redes. Terceiro gol seguido em cabeçada do volante e assistência do uruguaio.

Após desperdiçar algumas oportunidades, o time ampliou o marcador em uma jogada que começou na defesa. Depois de uma boa troca de passes, Arrascaeta tocou para Matheuzinho cruzar, Bruno Henrique ajeitou de cabeça e Everton Ribeiro deu peixinho para ampliar.

Visivelmente satisfeito com a vantagem aberta, o Flamengo voltou cadenciando mais as jogadas nos 45 minutos finais e apenas partindo nos contragolpes. Já nos acréscimos, Pedro driblou duas vezes o marcador antes de mandar para as redes, marcando o terceiro gol rubro-negro.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 0 UNIVERSIDAD CATÓLICA



FLAMENGO - Hugo Souza; Matheuzinho (Rodinei), Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; Willian Arão, Andreas Pereira (Gomes), Everton Ribeiro e De Arrascaeta (Victor Hugo); Bruno Henrique (Lázaro) e Gabriel Barbosa (Pedro). Técnico - Paulo Sousa.



UNIVERSIDAD CATÓLICA - Pérez; Asta-Buruaga, Paz (Tapia) e Parot; Astudillo (Rebolledo), Saavedra, Cuevas, Fuendaliza e Gutiérrez; Valência e Zampedri. Técnico: Rodrigo Valenzuela.



GOLS - Willian Arão, aos 6, e Everton Ribeiro, aos 38 minutos do primeiro tempo; Pedro, aos 44 do segundo.



ÁRBITRO - Jhon Ospina (COL).



CARTÕES AMARELOS - Andreas, Matheuzinho e Willian Arão (Flamengo) e Astudillo, Tapia e Gutiérrez (Universidad Católica)



RENDA - R$ 2.493.062,50.



PÚBLICO - 43.532 presentes.



LOCAL - Maracanã, no Rio.

