Flamengo solicita ao STJD o afastamento de Wilton Pereira Sampaio por 120 dias

Em sua última partida, o Flamengo enfrentou a equipe do Palmeiras na decisão da Supercopa e ficou com o vice campeonato após o time alviverde vencer por 4 a 3. Porém, o Flamengo recorreu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar afastar o árbitro Wilton Pereira Sampaio, que apitou a decisão.

O motivo da solicitação do Flamengo de afastamento do árbitro por 120 dias, seria o lance polêmico do gol que deu o título ao Palmeiras. O rubro-negro afirma que havia impedimento no lance, do jogador Mayke, lateral do Palmeiras, e que o gol deveria ser anulado.

O Flamengo ainda disse que Abel Ferreira deveria ter sido expulso, após atrapalhar Arrascaeta de cobrar um lateral ainda no primeiro tempo. Segundo Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, o descontentamento do clube é com a "falta de técnica" por parte de Wilton.

"Ele cometeu erros crassos na condução dessa partida. A gente só vem pedir uma punição dele por total falta de técnica, inclusive, ele foi eleito o pior treinador pior árbitro da Copa do Mundo. Assim, ele é um cara que já vem mal. Não é pelo Flamengo, é pelo bem do futebol brasileiro. Não estamos contestando o resultado. O jogo é jogado, o jogo é no campo. Mas não podemos ter um árbitro que não possa aplicar a regra. O Flamengo quer que o árbitro sofra as consequências legais", disse Rodrigo em entrevista ao GE.