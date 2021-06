Flamengo solicita ao STJD a paralisação da Série A durante a Copa América de 2021

A diretoria do Flamengo entrou com pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (11) para suspender a Série A do Brasileiro durante a Copa América. Através das redes sociais, o vice-geral do clube, Rodrigo Dunshee, explicou que a medida visa diminuir o impacto dos times desfalcados.

"A base da competição é a isonomia entre os concorrentes e isso está no artigo primeiro do regulamento. Somos a favor da seleção, mas com paralisação do campeonato. O mundo civilizado funciona assim. Não podemos prosseguir sacrificando as competições nacionais e os clubes para fazer frente às seleções. Não dá para retroceder. Por conta desse desequilíbrio, o Flamengo se socorreu ao STJD, para que, como em 2019, seja paralisado o Campeonato durante a Copa América", publicou.

A lista de convocados do Flamengo soma o atacante Gabriel Barbosa e o meia Everton Ribeiro para o Brasil, além do meia Arrascaeta, do Uruguai, o lateral Isla, do Chile, e o volante Piris da Motta, do Paraguai. A equipe também cedeu dois atletas para a Seleção Brasileira Olímpica: o volante Gerson e o atacante Pedro.

Em nota, o STJD afirma que o pedido foi encaminhado ao presidente do tribunal, Otávio Noronha. Não há prazo para liberação da decisão.

Copa América

A Copa América de 2020 foi adiado em uma temporada por conta da pandemia de Covid-19. Antes com sedes em Colômbia e Argentina, o evento perdeu as duas candidaturas por conta de manifestações políticas e do alto número de casos do novo coronavírus.

Legenda: A seleção brasileira é a atual campeã da Copa América Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Assim, o Governo do Brasil se mostrou apto para receber os confrontos, mesmo restando menos de um mês para o início e sem uma logística sanitária montada para garantir a segurança das delegações.

O torneio será disputado em cinco estádios: Mané Garrincha, em Brasília, Olímpico, em Goiânia, Arena Pantanal, em Cuiabá, Nilton Santos e Maracanã, ambos no Rio de Janeiro. A competição será realizada entre 13 de junho e 10 julho. A partida inaugural será da Seleção Brasileira com a Venezuela, no domingo (13).