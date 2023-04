Flamengo segue na busca para anunciar novo treinador nesta quarta-feira (12); veja nomes cotados

Após a demissão de Vítor Pereira, o Flamengo segue na busca de um substituto para o cargo. Jorge Jesus, até o presente momento, é um dos principais nomes cotados para assumir o comando do Rubro-Negro. Além do rosto já conhecido, Jorge Sampaoli também foi procurado e tem conversas avançadas com o clube.

As conversas com Jorge Jesus são mais desafiadoras, isso por que o atual técnico do Fenerbahçe, da Turquia, tem contrato com o clube turco até final de maio e o Flamengo precisaria do técnico no clube de imediato, descartando a possibilidade de esperá-lo por dois meses. Com isso, o Rubro-Negro teria que pagar a multa do treinador para tornar possível sua saída da Turquia.

Além do contrato, o que também dificulta a ida de Jorge Jesus para o Flamengo são os compromissos do técnico com o próprio Fenerbahçe, já que o clube ainda disputa o Campeonato Turco e a Copa da Turquia, e a proposta de renovação feita pelo time em que está.

Por outro lado, o técnico Sampaoli segue livre no mercado. Com passagens por clubes brasileiros como Santos e Atlético-MG, o argentino tem interesse em assumir o clube da Gávea e o apoio do presidente Rodrigo Landim. Em caso de resposta positiva para o acordo, Jorge Sampaoli já assumiria o Flamengo nos próximos dias.

PRÓXIMOS DESAFIOS

Pela frente o Flamengo tem dois confrontos importantes, o jogo de ida contra o Maringá pela Copa do Brasil e a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro Série A contra o Coritiba. Para essas partidas a expectativa da torcida rubro-negra é alta, já que o Flamengo corre contra o tempo para anunciar um treinador.

Contra o Maringá em duelo válido pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, o técnico do Sub-20, Mário Jorge, vai assumir o comando da equipe e projeta mudanças para a partida. O treinador deve ir à campo com quatro defensores, dois volantes, um meia, dois pontas e um centroavante.

O FLAMENGO PRECISA ACERTAR

Com a saída de Vitor Pereira do comando Rubro-Negro, é inegável a necessidade do acerto no comando técnico do Flamengo. O clube já gastou cerca de R$ 37 milhões com multas recisórias de técnicos que já passaram pelo clube. Em menos de quatro anos, o time carioca já trocou de treinador seis vezes. Com isso, surge a necessidade

Domenéc Torrent - Recisão R$ 11,4 milhões;

Rogério Ceni - Recisão R$ 3 milhões;

Paulo Sousa - Recisão R$ 7,7 milhões;

Vítor Pereira - Recisão R$ 15 milhões.