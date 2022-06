Flamengo segue como maior torcida do Brasil, segundo pesquisa; Ceará e Fortaleza não são citados

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (14) pela empresa Sport Track, em parceria com a XP, levantou mais uma polêmica no mundo do futebol sobre o tamanho das torcidas pelo País. Segundo o levantamento, o Flamengo se mantém com a maior torcida do Brasil, com 24% de preferência. Logo atrás, aparecem, na ordem, Corinthians (18%), São Paulo (11,5%) e Palmeiras (9,8%).

O fato que chama atenção é de que Fortaleza e Ceará, clubes que jogam a Série A e figuraram todos os anos com médias de públicos consideráveis em vários jogos, não são sequer mencionados. Da região Nordeste, apenas Sport e Bahia aparecem na lista, com menos de 2% das menções.

Segundo a empresa, foram ouvidas entre 2.200 e 2.250 pessoas acima de 16 anos no final do ano passado de forma digital. A empresa não divulgou outros detalhes sobre a metodologia da pesquisa.

Vale lembrar que em pesquisa Datafolha de 2019, Vovô e Leão aparecem empatados com 1% entre as 18 maiores torcidas do País, além de alcançarem Flu, Botafogo e Bahia.



Tamanho das torcidas no Brasil, segundo a pesquisa:

Flamengo - 24% Corinthians - 18% São Paulo - 11,5% Palmeiras - 9,8% Vasco - 4,1% Grêmio - 4,7% Cruzeiro - 2,8% Santos - 2,7% Internacional - 2,9% Atlético-MG - 3,7% Botafogo - 2,2% Fluminense - 1,5% Sport - 1,3% Bahia - 1,8% América-MG - 0,2%