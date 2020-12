Flamengo renova contrato com Yuri César

O Flamengo assinou nesta quarta-feira (23) novo contrato com o atacante Yuri César. O atleta, que está emprestado ao Fortaleza até o fim da Série A, foi ao Rio de Janeiro para assinar o vínculo até dezembro de 2025.

A multa rescisória do novo acordo é de 70 milhões de euros (cerca de R$ 440 milhões na cotação atual). Yuri terá um reajuste salarial, uma vez que sua última renovação foi feita quando ainda estava no Sub-20 carioca.

O atacante não vai enfrentar o Flamengo no jogo de sábado (26), na Arena Castelão, por força de contrato. De toda forma, estaria suspenso por receber o 3º cartão amarelo no último Clássico-Rei do ano.

O jogador está nos planos do clube para 2021 e vai se reapresentar após o Brasileirão. No Pici, trabalhou com Rogério Ceni, que aprova a chegada no Rubro-Negro. O Flamengo chegou a rejeitar propostas do mercado do exterior. No Leão, Yuri tem 34 partidas e cinco gols marcados.