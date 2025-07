Flamengo regulariza Saúl e Samuel Lino, que podem estrear contra o Ceará

O Flamengo regularizou seus dois últimos reforços, o meia espanhol Saúl e o atacante Samuel Lino. Ambos podem estrear contra o Ceará no próximo domingo (3), pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 18h30 no Castelão, pela 18ª rodada da Série A.

Os dois já constam no BID da CBF e poderiam estrear pela Copa do Brasil na quinta-feira (31) pela Copa do Brasil, mas não foram regularizados.

Ambos já treinam no Ninho do Urubu e segue protocolos para ficar à disposição.

Outro já regularizado é Emerson Royal. O lateral-esquerdo, ex-Milan, também pode estreiar pelo Vovô.

Sobre os reforços do Fla

Samuel Lino estava no Atlético de Madrid, clube espanhol que estava na Copa do Mundo de Clubes da Fifa nos Estados Unidos. O atacante, que chegou a ser eleito o melhor jogador do time no meio do ano passado, foi comprado por 22 milhões de euros (R$ 141,5 milhões) e se tornou a contratação mais cara da história do Flamengo.



Saúl assinou com o Flamengo até dezembro de 2028. O jogador de 30 anos estava emprestado ao Sevilla e tinha contrato até o meio do ano que vem com o Atlético de Madrid. Porém, negociou a rescisão para defender outro clube.