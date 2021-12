A diretoria do Flamengo está próxima de conseguir o retorno de um ídolo para a temporada de 2022: o técnico português Jorge Jesus. Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho no blog do PVC, do ge, o treinador disse "sim" para a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro após contato da cúpula rubro-negra.

O movimento, no entanto, não é fácil. Ainda é necessário uma negociação com o Benfica, de Portugal, que tem vínculo vigente com o comandante. Segundo a reportagem, o vice-presidente Marcos Braz e o diretor-executivo de futebol Bruno Spindel terão reunião com Rui Costa, dirigente do time português, para discutir as condições da saída.

A busca pelo comandante é motivado pelo sucesso recente à fente da equipe carioca: conquistou Libertadores (2019), Série A (2019), Supercopa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2020), Taça Guanabara (2020) e Campeonato Carioca (2020) em menos de 13 meses. Desde a saída, o Flamengo não conseguiu uma sequência de trabalho.

Na atual temporada, foi vice da Libertadores e do Brasileirão. Para substituir Jesus, o time já apostou em Rogério Ceni, Domènec Torrent e Renato Gaúcho. A cúpula está na Europa em busca de alternativas para 2022.