Flamengo promove ação de incentivo à vacinação no jogo da final da Copa do Brasil

Em parceria com a Pfizer, o Flamengo vai promover a ação "Braçadeira da Responsabilidade", em favor da vacinação. A atividade ocorrerá no jogo desta quarta-feira (19), no Maracanã, quando a equipe enfrenta o Corinthians na briga pelo título da Copa do Brasil. A braçadeira de capitão de Éverton Ribeiro, que carrega o tradicional C, virá com o símbolO do curativo da vacina.

BRAÇADEIRA DA RESPONSABILIDADE

No futebol, a braçadeira de capitão traz um significado de responsabilidade coletiva. Assim, Éverton vai usar o item com a imagem para incentivar a ida das pessoas aos postos de vacinação.

"Estamos muito felizes por poder contribuir com essa causa, manter a vacinação em dia é importantíssimo para evitar inúmeras doenças. Temos certeza de que a Nação Rubro-Negra vai se engajar nessa campanha", explicou Gustavo Oliveira, VP de Comunicação e Marketing do Flamengo.

Ídolo da torcida carioca, Júnior também vai deixar uma mensagem para o público. A ação será repetida no dia 2 de novembro, também no Maracanã, quando as equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte