Flamengo prestará apoio a Vinícius Jr. em jogo contra o Cruzeiro

O Flamengo vai aproveitar o duelo deste sábado com o Cruzeiro para prestar apoio ao atacante Vinícius Júnior, jogador revelado pelo clube e que vem sendo alvo de atos de cunho racista no futebol espanhol. O clube carioca vai entrar em campo com a frase "Todos com Vini Jr" estampada na parte frontal da camisa.

Mas as homenagens não vão ficar restritas ao gramado. Um mosaico também está sendo preparado para ser exibido nas arquibancadas do Maracanã. A expectativa é que o confronto receba um público de cerca de 60 mil torcedores.

ENTENDA O CASO ENVOLVENDO VINI JR

Principal jogador brasileiro em evidência na Europa, Vini Jr. voltou a ser vítima de racismo no encontro do Real Madrid com o Valência, no último domingo, em jogo do Campeonato Espanhol. Pelos atos racistas, o rival espanhol teve parte de suas arquibancadas interditadas pela Federação Espanhola de Futebol por três partidas.

O fato ganhou visibilidade mundial e várias personalidades do esporte manifestaram solidariedade ao atleta como o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, os jogadores Neymar e Mbappé, do Paris Saint-Germain, Pep Guardiola, técnico do Manchester City e ainda Carlo Ancelotti, treinador do próprio Real Madrid.

Legenda: Vinícius Jr. com a camisa do Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Revelado pelo Flamengo em 2017, o atacante fez a sua estreia com a camisa rubro-negra aos 16 anos e marcou 14 gols em 70 partidas e logo entrou na mira dos gigantes europeus sendo negociado com o Real Madrid.

No clube espanhol desde 2018, o jogador vem trilhando um caminho de sucesso. Duas vezes campeão do Mundial de Clubes, ele fez o gol do título na conquista da Liga dos Campeões do ano passado em cima do Liverpool. Além disso, ele tem no seu currículo dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Espanha, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Uefa.