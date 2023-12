Flamengo presta homenagem e Filipe Luís confirma aposentadoria: 'Decisão muito difícil'; veja vídeo

Filipe Luís está se despedindo dos campos de futebol. O lateral-esquerdo do Flamengo anunciou nesta quinta-feira (30), que fará seu último jogo no Maracanã no domingo (3), diante do Cuiabá e ainda pode fechar o Brasileirão em visita ao São Paulo, quarta-feira (6), no Morumbi. Problemas físicos ao longo do ano fizeram o jogador de 38 anos mudar os planos e anunciar que não atuará mais em 2024. Ele deve se tornar dirigente ou auxiliar no clube da Gávea.

Com um vídeo com gols e lances do lateral, o Flamengo prestou uma bela homenagem. E frisou as 10 conquistas com a camisa rubro-negra: Libertadores de 2019 e 2021, Brasileirão de 2019 e 2020, Copa do Brasil de 2022, Supercopa do Brasil em 2020 e 2021, além da Recopa de 2020 e do bicampeonato carioca em 2020 e 2021.

Flamengo Através de uma postagem nas redes sociais Um adeus aos gramados se aproxima, e ele caminha com um gigante agradecimento por tudo que foi executado no campo da forma mais precisa, verdadeira e única. Nosso gênio da lateral trouxe junto das suas atuações impecáveis e conquistas, um amor renovado que será passado de pai para filhos, de avôs para netos", homenageou o Flamengo. "Agradecemos por cada suor, gol, assistência, desarme e passes. Sempre nos sentimos representados por você, Filipe Luis. A saudade será eterna. Obrigado!

VEJA VÍDEO DA HOMENAGEM:

O jogador também agradeceu e oficializou sua aposentadoria. "Fala pessoal, aqui é o Filipe Luís. Queria comunicar a vocês que estou me retirando do futebol profissional como atleta. Foi uma decisão muito difícil. Quem me conhece sabe, sempre disse a meus amigos e meu entorno que gostaria de jogar até os 45 anos, mas infelizmente não é possível", disse. "Esse ano tive muitos problemas físicos que me levaram a ter muita dificuldade em disputar a minha posição, a vaga no time titular, e sempre prometi a mim mesmo que quando não tivesse condição de jogar ao mesmo nível ia tomar a decisão de parar."

O jogador vem sendo cotado para entrar na comissão técnica do técnico Tite por causa de sua boa leitura tática em campo. Mas essa decisão só será definida em 2024. Também pode iniciar pela categoria de base ou mesmo se tornar um dirigente de futebol.

Filipe Luís disse Resolvi comunicar a diretoria do Flamengo, o clube merece alguém à altura para brigar por posição de forma justa. Voltei ao Brasil para jogar no Flamengo, e como não posso, prefiro me retirar e começar uma nova empreitada", afirmou, deixando claro que não abandonará o futebol. "Domingo será meu último jogo diante da nação e gostaria que todos pudessem participar dessa festa. Gosto de pensar para frente e espero fechar essa história e começar outra no futebol. Eu nunca te abandonarei, até breve

Filipe Luís finalizou agradecendo a todos que o ajudaram no futebol. "Por outro lado, o sentimento que fica é só um: de gratidão. À diretoria, que apostou em mim, que foi me buscar em Madri (estava no Atlético de Madrid), por cada torcedor que me apoiou no estádio, cantou meu nome, me escreveu no Instagram, gritou meu nome na rua e até me criticou. E por todas as pessoas que viveram comigo nesta caminhada."