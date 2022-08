Flamengo planeja vender mandos de campo para o Norte e Nordeste em 2023

O Vice-Presidente Geral e Jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, revelou que o clube carioca deve disputar partidas no Norte e Nordeste em 2023. A declaração foi dada em entrevista ao Charla Podcast, no YouTube. Nesta quinta-feira (11), o ge.globo divulgou que o Rubro-Negro trabalha com Manaus, Belém e São Luís para sediar as partidas do Campeonato Carioca de 2023.

A ideia visa diminuir o número de jogos do Maracanã no início da temporada e busca valorizar os torcedores do Flamengo nas regiões. Para levar os confrontos para o Norte e Nordeste, o time carioca planeja arrecadar R$ 1 milhão com cotas pré-definidas.

Para viabilizar o plano, o presidente Rodolfo Landim está em contato com os dirigentes da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). No entanto, o Campeonato Carioca ainda não tem datas definidas.

