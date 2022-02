Flamengo passeia e vence Nova Iguaçu com goleada em jogo do Carioca

O Flamengo passeou em cima do Nova Iguaçu. Com tranquilidade, a equipe carimbou um 5 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Gustavo Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Diego balançaram as redes. O goleiro Hugo também teve atuação de destaque na partida. O jogo realizado neste domingo (13) é válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Com o resultado, o time rubro-negro sobe duas posições e conquista a vice-liderança. A equipe soma 13 pontos e quatro vitórias. O Nova Iguaçu segue sem pontuar e na lanterna do Cariocão, acumulando dois empates e quatro derrotas.

Na sétima rodada, o Fla visita o Madureira no estádio Conselheiro Galvão, às 15h30. Já o Orgulho da Baixada recebe o Fluminense, às 21h35. Os dois jogos serão na quarta-feira (16).

O JOGO

Paulo Sousa trouxe um time modificado, mas sem perder a ofensividade. Aos 3 minutos, Gustavo Henrique cabeceou após receber cruzamento de Arrascaeta e abriu o placar. O Fla continuou dominando as ações no campo adversário. Não demorou para Gabi e Marinho levarem mais perigo ao gol dos oponentes.

No entanto, é Arrascaeta quem faz golaço aos 37'. O 2 a 0 veio em cobrança de falta e fechou o resultado até o intervalo. O Nova Iguaçu ainda finalizou algumas vezes, mas sem assustar a defesa rubro-negra.

O segundo tempo começa com lance perigoso do Nova Iguaçu. Gilberto bate falta, Hugo espalma. Na sobra, Andrey arrisca e o goleiro flamenguista defende novamente. O Fla buscava se refazer no ataque. O Carrossel da Baixada teve nova chance com Samuel Granada, mas o time ficou mais uma vez na defesa de Hugo.

Aos 24', arbitragem marca pênalti para os rubro-negros. Gilberto usa o braço para cortar o cruzamento de Arrascaeta. Gabigol bate e faz o 3 a 0. Não demorou para o quarto vir. Pedro amplia após receber bola de Gabriel. Diego encerrou a conta aos 43 minutos e o placar em 5 a 0 até o fim da partida.

