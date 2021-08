Flamengo não terá Willian Arão e Bruno Henrique contra Ceará; confira desfalques das equipes

Ceará e Flamengo se enfrentam neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vivendo momentos parecidos na tabela de classificação, figurando no G8 da competição, as duas equipes buscam reduzir pontos para os concorrentes à frente e se manter na parte de cima do torneio.

Os técnicos Guto Ferreira e Renato Gaúcho, no entanto, não poderão contar com todo o plantel à disposição. O comandante do Flamengo é quem mais sofre com desfalques: sete confirmados e uma dúvida. Guto, por sua vez, terá três atletas ausente.

Desfalques do Flamengo

Rodrigo Caio (trabalho de reequilíbrio muscular)

Gustavo Henrique (positivos para Covid-19)

Thiago Maia (positivos para Covid-19)

Renê (lesão muscular)

Piris da Motta (problema no tendão de Aquiles)

Bruno Henrique (suspenso pelo 3° cartão amarelo)

Willian Arão (suspenso pelo 3° cartão amarelo)

Legenda: Lateral-direito Isla é dúvida contra o Ceará Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O lateral-direito Isla é dúvida para a partida. O atleta não foi relacionado para o confronto contra o Olimpia, pela Taça Libertadores, por dores na coxa direita. Para a posição do chileno, o Flamengo conta com Rodinei e Matheuzinho.

Em compensação, Renato Gaúcho terá o retorno do atacante Gabriel Barbosa. Na última rodada, contra o Sport, o artilheiro rubro-negro cumpriu suspensão.

Desfalques do Ceará

João Ricardo (recuperação pós-cirúrgica)

Klaus (recuperação pós-cirúrgica)

Oliveira (transição)

Legenda: Zagueiro Klaus, do Ceará, segue se recuperando de cirurgia Foto: Rafael Machaddo/EC Bahia

Guto Ferreira vive uma situação mais tranquila acerca de desfalques. O comandante alvinegro seguirá com apenas três ausência (todos no departamento médico) para o duelo contra o Flamengo.