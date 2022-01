Flamengo mira contratação de atacante Éverton Cebolinha e aguarda fim da janela europeia

O Flamengo trabalha na montagem do elenco para 2022 e busca peças no mercado. Após acertar a contratação de Marinho, do Santos, o Rubro-Negro mira a chegada do cearense Éverton Cebolinha, hoje no Benfica, de Portugal. A informação do interesse é do jornalista Mauro Cezar Pereira.

O atleta de 25 anos foi comprado pelo time português junto ao Grêmio, em 2020, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões). Tido como grande reforço, perdeu espaço sob o comando de Jorge Jesus e deixou de figurar nas convocações da Seleção Brasileira com para a Copa do Mundo.

Assim, o Flamengo monitora a situação e tem uma estratégia: aguardar o fechamento da janela europeia nas principais ligas para diminuir a concorrência. A data limite para transferências em centros como a Itália, por exemplo, é na próxima terça-feira (1º), o que facilitaria a negociação.

Revelado na base do Fortaleza, Éverton atuou em 30 partidas pelo Benfica na temporada 2021-2022 e marcou cinco gols. As principais características são a velocidade, o 1x1 e a finalização.