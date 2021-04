Flamengo goleia La Calera em 2ª vitória na Libertadores e mantém liderança

O Flamengo goleou o Unión La Calera (CHI) por 4 a 1 na noite desta terça-feira (27), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, mantendo os 100% de aproveitamento. O triunfo aconteceu com gols de Gabigol, duas vezes, Arrascaeta e Pedro. Sáez descontou para os chilenos.

Com o resultado positivo, o time rubro-negro chegou a seis pontos e ocupa a liderança do Grupo G. Na próxima rodada, o time do técnico Rogério Ceni, que havia derrotado o Vélez Sarsfield (ARG) na estreia, encara a LDU (EQU), fora de casa, na terça (4).

No outro jogo da rodada, a LDU bateu o Vélez e chegou a quatro pontos, enquanto os argentinos permanecem sem pontuar na competição. Neste cenário, o duelo do Flamengo com os equatorianos vai valer a ponta da tabela do grupo. Antes, a equipe da Gávea volta a campo no sábado (1º), contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca.