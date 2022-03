Flamengo goleia Bangu e encerra participação na Taça Guanabara na vice-liderança

O Flamengo venceu o Bangu neste sábado (12) por 6 a 0, na reabertura do Maracanã, pela rodada de encerramento da Taça Guanabara. Arrascaeta, Gabriel Barbosa (2x), Léo Pereira (2x) e Matheus França marcaram os gols da partida.

A equipe de Paulo Sousa finalizou a Taça Guanabara na vice-liderança, com 26 pontos. O título do 1º turno do Estadual ficou com o arquirrival Fluminense.

Ao todo, o Rubro-Negro entrou em campo em 11 partidas, obtendo oito vitórias e dois empates, saindo derrotado em uma ocasião: contra o Fluminense.

