Flamengo faz consulta sobre Cristiano Ronaldo, diz jornalista

Com a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United, o Flamengo tentará formalizar uma proposta para contratar o craque português. A informação é de Matheus Leitão, jornalista da Veja.

Segundo o jornalista, o time carioca tem consultado as empresas que patrocinam o departamento de futebol do clube para formalizar uma proposta e ter o craque na equipe por três meses, com vistas ao Mundial de Clubes da FIFA.

O Flamengo, campeão da Copa Libertadores de 2022, ainda não fez proposta ao jogador. E as negociações ainda não começaram. Mas o clube tem, sim, a intenção de formalizar uma proposta. Tudo depende da negociação com esses patrocinadores que estão sendo consultados.

Fora do Manchester

O Manchester United anunciou nesta terça-feira (22) a saída do atacante Cristiano Ronaldo. Conforme o clube, a decisão foi 'mútua' e tem 'efeito imediato'.

A decisão do clube inglês acontece após as polêmicas declarações de Cristiano Ronaldo com acusação ao técnico Erik ten Hag e a alguns companheiros de equipe. Em outubro, o atacante havia se recusado a entrar em campo.

O astro português chegou ao Manchester United em agosto de 2021, após acertar a compra em definitiva junto a Juventus, desembolsando € 25 milhões, por um contrato de duas temporadas.

Pelo clube inglês, Cristiano Ronaldo disputou 54 partidas, com 27 gols marcados. Esta foi a 2ª passagem de CR7 pelo Manchester United.

