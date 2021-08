Flamengo faz 5 a 1 no Olimpia e vai à semi da Libertadores

Virtualmente classificado ao vencer o jogo de ida por 4 a 1, o Flamengo fez seu dever de casa, goleou o Olimpia (PAR) por 5 a 1 e carimbou seu lugar na semifinal da Libertadores. Com gols de Gabigol (2), Bruno Henrique, Arão e Salcedo (contra), com Recalde descontando, o Rubro-negro fez a festa do torcedor presente ao Mané Garrincha nesta quarta-feira (18).

Com mais um massacre para a conta, o Fla assumiu o posto de ataque mais positivo da competição, com 28 gols. Antes de a bola rolar, o palmeiras liderava com 26. Garantido na próxima fase, os cariocas aguardam o o vencedor do duelo entre Barcelona (EQU) e Fluminense, que decidem nesta quinta (19) o confronto. Na ida, empate por 2 a 2 no Maracanã.

Com o sonho da América ainda vivo, o Rubro-negro volta suas atenções para a disputa do Brasileiro. No domingo (22), a equipe visita o Ceará, às 16h, no Castelão.

Os dois cérebros do Flamengo foram grandes figuras do Flamengo em Brasília. Decisivos na hora do passe final, a dupla foi responsável por construir as melhores jogadas do time e confirmaram o momento ascendente dos dois sob a batuta de Renato Gaúcho.

FLAMENGO RESOLVE

Ainda que longe de suas melhores noites, o Flamengo goleou o Olimpia para garantir a vaga. O time não teve toda aquela "fúria" para retomar a bola e amassar o rival, mas foi cirúrgico nas oportunidades criadas e liquidou o jogo sem sofrimento. Quarteto formado por Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol mostrou todo seu poder e deixou o sonho pelo tri ainda mais aceso.

Mesmo goleado na ida, o Olimpia tentou sair para o jogo e apostou em uma marcação forte para brecar o favorito Flamengo. O time fazia uma partida bem organizada, mas o gol de Gabigol desmantelou os planos do time paraguaio, que não deixou de batalhar mesmo em desvantagem. O desnível técnico, no entanto, foi determinante para a goleada.

GABIGOL IGUALA MARCA

Com mais dois golzinhos com a camisa do Flamengo, Gabigol chegou aos 10 marcados na Libertadores, superando em um o número que alcançou na edição de 2019. Ao todo, o camisa 9 tem 22 gols na competição continental e busca superar a marca de Luizão, maior artilheiro brasileiro no torneio (29).

CRONOLOGIA

Aos 29 minutos do primeiro tempo, Rodinei cruzou e Gabigol completou para o gol. Aos 36, Arrascaeta cruzou na medida e Bruno Henrique cabeceou para o gol. Aos 44, Recalde fez a festa dentro da área, driblou Léo Pereira, deixou Diego Alves e marcou. Aos 3 do segundo tempo, Arão aproveitou sobra na área e ampliou. Aos 10 minutos, Salcedo tocou para a própria rede após escanteio. Aos 32, Gabigol cabeceou o fez o quinto.

TORCIDA NO ESTÁDIO

Pela segunda vez desde a explosão da pandemia, o Flamengo contou com o calor de seu torcedor. Assim como no duelo contra o Defensa y Justicia, o Mané Garrincha recebeu público. Desta vez, no entanto, o estádio de Brasília tinha 30% de sua capacidade e 11.211 torcedores pagaram ingresso.

Após um "mochilão" pela Europa, o Fla acertou seu primeiro reforço. Anunciado hoje, o atacante Kenedy acertou seu empréstimo e já deixou seu primeiro recado para a galera.

"Fala, Nação, estou chegando, não vejo a hora de vestir o manto e encontrar todos vocês".

Ficha Técnica

FLAMENGO

Diego Alves; Rodinei (Matheuzinho), Léo Pereira, Bruno Viana e Filipe Luís (Ramon); Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro (Pedro) e Arrascaeta (Michael); Bruno Henrique (Vitinho) e Gabigol. T.: Renato Gaúcho

OLIMPIA

Aguilar; Otálvaro, Salcedo, Gamarra e Torres; Ortiz, ,Ojeda, Derliz Gonzales e Sosa (Quintana); Roque Santa Cruz (González) e Recalde (Camacho). T.: Enrique Landaida

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Juiz: Jesús Valenzuela (VEN)

Cartões amarelos: Sosa, Ojeda, Otálvaro, Gamarra (Olimpia); Vitinho (Flamengo)

Gols: Gabigol, aos 29 minutos do primeiro tempo; Bruno Henrique, aos 36 minutos do primeiro tempo; Willian Arão, aos 3 minutos do segundo tempo; Salcedo (contra), aos 10 minutos no segundo tempo. Gabigol, aos 31 minutos do segundo tempo (Flamengo); Recalde, aos 44 minutos do primeiro tempo (Olimpia)

