Flamengo esquenta clássico com Vasco ao ironizar queda do rival na Copa do Brasil

O Flamengo usou de criatividade para ironizar a queda do Vasco na Copa do Brasil, diante do ABC, nos pênaltis, em São Januário. O clube tem parceria com a ABC da Construção e postou fotos do treino desta sexta-feira com jogadores focados entre as três letras. A provocação deve esquentar ainda mais o jogo de volta das semifinais do Carioca neste domingo.

O primeiro post do Flamengo com os trabalhos do dia foi com quatro fotos, todas de um jogador e o ABC ao fundo. Mesmo sem citar o adversário, a torcida entendeu a mensagem e foram muitas risadas nos comentários, mensagens de indireta ao oponente e celebrando a provocação.





"Finalmente nosso departamento de comunicação funcionando", e "o responsável pelas fotos merece um aumento", foram algumas das tantas mensagens do post, o mais comentado do clube no dia. O Vasco empatou sem gols com o time de Natal e acabou eliminado nos pênaltis ainda na segunda fase da Copa do Brasil.

Provocação

Gabriel Barbosa, Arrascaeta e Rodrigo Caio são alguns dos jogadores que aparecem nas fotos com o fundo provocativo. Depois, o clube colocou outras imagens dos trabalhos, mostrando Bruno Henrique e Filipe Luís, que estão em recuperação de lesões, trabalhando com os companheiros no campo. Ambos,. Porém, dificilmente jogarão no domingo.



Depois de ter feito 3 a 2 no Maracanã, na ida, o time rubro-negro jogará por uma igualdade em São Januário para avançar à decisão. Será o terceiro encontro na competição entre as equipes. Na fase de classificação, o Vasco levou a melhor, ganhando por 1 a 0 no Maracanã. Caso repita o placar, o time cruzmaltino é quem se classifica.