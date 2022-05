Flamengo entrará com ação no STJD por maus tratos a torcedores em jogo contra o Ceará, no Castelão

O Flamengo vai entrar com ação no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para denunciar supostos maus tratos a torcedores rubro-negros no jogo contra o Ceará, na Arena Castelão. O anúncio foi feito por Rodrigo Abranches, Vice-Presidente Geral e Jurídico do clube, nas redes sociais. O documento deve ser protocolado nesta terça-feira (24).

"Torcedor do Flamengo do Ceará, que foi ao jogo no Castelão, essa é para você. Reunimos diversas provas e amanhã daremos entrada numa denúncia ao STJD, em razão dos maus tratos a que nossos torcedores foram submetidos para ingressar e sair do estádio. Desorganização total…", disse o dirigente.

Segundo Abranches, o clube reuniu várias provas que atestam a desorganização na entrada e saída de torcedores do time rubro-negro durante o jogo realizado no dia 14 de maio, um sábado. A Arena Castelão recebeu o duelo válido pela x rodada do Campeonato Brasileiro. Os times ficaram no empate de 2 a 2.

Mais de 52 mil pessoas foram ao Estádio para acompanhar o confronto. O número tornou-se um dos maiores públicos pagantes da competição à época. Nas redes sociais, diversos torcedores do Flamengo relataram grandes filas e superlotação no setor ocupado por eles. Além disso, poucos portões de entrada e maus tratos.